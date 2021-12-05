تيمور جنبلاط يغرّد في ذكرى "المعلم".. هذا ما قاله

كتب النائب تيمور جنبلاط عبر "تويتر": "نعيش اليوم أصعب أزماتنا، اقتصاديًا معيشياً سياسياً، أزمة خيارات ورؤى وتحدي بقاء الكيان. وأمام تمادي البعض في وضع لبنان بمواجهةٍ مع انتمائه العربي وعزله عن العالم، نستحضر كمال جنبلاط العربي والعالمي وبعده الإنساني. وأمام التعطيل والشلل المتمادي نستلهم رؤية المعلم المتكاملة لتطوير النظام السياسي وبناء الدولة التي منعوه منها. ميلادُك يحضر كل يوم".