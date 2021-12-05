لبنان

تيمور جنبلاط يغرّد في ذكرى "المعلم".. هذا ما قاله

Lebanon 24
05-12-2021 | 12:02
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كتب النائب تيمور جنبلاط عبر "تويتر": "نعيش اليوم أصعب أزماتنا، اقتصاديًا معيشياً سياسياً، أزمة خيارات ورؤى وتحدي بقاء الكيان. وأمام تمادي البعض في وضع لبنان بمواجهةٍ مع انتمائه العربي وعزله عن العالم، نستحضر كمال جنبلاط العربي والعالمي وبعده الإنساني. وأمام التعطيل والشلل المتمادي نستلهم رؤية المعلم المتكاملة لتطوير النظام السياسي وبناء الدولة التي منعوه منها. ميلادُك يحضر كل يوم".

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