لبنان

تجاوزاتٌ تطال البطاقة التمويلية.. ماذا يجري؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-12-2021 | 12:39
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لوحظ مؤخراً أنّ العديد من المخاتير في بعض المناطق، يبادرون لإرسال نماذج خاصة للتسجيل في البطاقة التمويلية بشكل عشوائي إلى عائلات قد لا تندرج ضمن الفئات المستفيدة.
وتبيّن أن المخاتير يوزعون النماذج عبر تطبيق "واتساب" لمختلف الأشخاص من دون معرفة أوضاعهم أو حالتهم الاجتماعية، في حين تبين أيضاً أن هناك عائلات لديها مداخيل شهرية مرتفعة نسبياً، وطُلِب منها تعبئة نماذج البطاقة التمويلية.
 
 

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