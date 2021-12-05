لبنان

نقابة الاطباء تستنكر الاعتداء على الطبيب اسماعيل أمام مستشفى بعلبك

Lebanon 24
05-12-2021 | 12:45
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استنكرت نقابة أطباء لبنان في بيروت الاعتداء ‏‏بمحاولة الخطف والضرب المبرح الذي ‏تعرض له الطبيب عبد الوهاب اسماعيل امام مستشفى بعلبك الحكومي من قبل عائلة المريضة التي توفيت اثر اصابتها بفيروس كورونا والتي كان الطبيب عبد الوهاب اسماعيل يعالجها ويتابع حالتها.

وطلبت النقابة في بيان‏ من الجهات الأمنية والقضائية المختصة ملاحقة المعتدين المعروفة هويتهم بالاسم وإلقاء القبض عليهم وتوقيفهم وإحالتهم الى المحاكمة أمام القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات ‏بهم صونا للحق والعدالة وحفاظا ‏على حقوق الاطباء وكرامتهم، خصوصا بعد تفاقم ‏أزمة ‏هجرتهم اخيرا بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية التي يعاني منها لبنان.

واعتبرت أن ‏ما ارتكب بحق العديد من الأطباء لاسيما الطبيب عبد الوهاب اسماعيل يحث أكثر من أي وقت مضى على الاصرار على ضرورة إقرار ‏مشاريع القوانين المتعلقة  بالحصانة المهنية للطبيب لمنع التعديات عليه وعلى حقوقه وذلك من قبل لجنة‏الادارة والعدل النيابية و‏ليصار الى تصديقها بشكل نهائي من قبل ‏الهيئة ‏العامة لمجلس النواب اللبناني .

ولفتت نقابة الاطباء إلى أنها تواصلت مع كافة الجهات المعنية السياسية منها والإدارية والقضائية، وتم الاتصال بالمدعي العام الإستئنافي الذي اصدر مذكرة بحث وتحري بحق المعتدين ليصار الى القاء القبض عليهم وتوقيفهم.

وأكدت النقابة أنها ستعمد الى متابعة وملاحقة القضية وفق الاصول القانونية سعياً للقبض على المعتدين والمسؤولين عن الاعتداء وانزال العقاب بهم خاصة ان هويتهم معروفة احقاقا للحق والعدالة وصونا لمهنة الطب عامة و للجسم الطبي خاصة.
 
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