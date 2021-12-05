لبنان

وزير يُبشّر اللبنانيين: "الأمور تسير في طريق الحل"

Lebanon 24
05-12-2021 | 13:07
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غرد وزير الزراعة عباس الحاج حسن عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الأمور تسير في طريق الحل، الأمل وحده الكفيل باخراج الأمور إلى خواتيم يرتجيها أبناء هذا الوطن النهائي لنا جميعاً".
 
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لبنان

عباس الحاج حسن

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