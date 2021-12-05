17
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
سعر "البندورة" يكسرُ رقماً قياسياً غير مُتوقع.. كم بلغ؟ (صورة)
Lebanon 24
05-12-2021
|
13:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقطت عدسة
"لبنان24"
صورة تُظهر السعر الذي تُباع على أساسه "البندورة الكرزيّة".
ووفقاً للصورة الملتقطة داخل أحد المتاجر، فإنّ سعر الكيلوغرام من البندورة بلغ نحو 190 ألف ليرة لبنانية.
مواضيع ذات صلة
في ليلة رأس السنة نجوم الصف الأول "تركوا" لبنان .. وأسعار البطاقات ستسجل أرقاماً قياسية!
Lebanon 24
في ليلة رأس السنة نجوم الصف الأول "تركوا" لبنان .. وأسعار البطاقات ستسجل أرقاماً قياسية!
05/12/2021 22:20:30
05/12/2021 22:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: الوقت غير مناسب لبيع أي موجودات خزينة تابعة للدولة اللبنانية لأنها لن تأتي بالأسعار المرجوة
Lebanon 24
ميقاتي: الوقت غير مناسب لبيع أي موجودات خزينة تابعة للدولة اللبنانية لأنها لن تأتي بالأسعار المرجوة
05/12/2021 22:20:30
05/12/2021 22:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة مصانع الأدوية: ملتزمون مع الوزارة بتأمين الدواء للبنانيين بأسعار أدنى بـ30 في المائة من "البراند"
Lebanon 24
نقابة مصانع الأدوية: ملتزمون مع الوزارة بتأمين الدواء للبنانيين بأسعار أدنى بـ30 في المائة من "البراند"
05/12/2021 22:20:30
05/12/2021 22:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فوضى أسعار السجائر اللبنانية.. الارقام خيالية والانتاج كبير
Lebanon 24
فوضى أسعار السجائر اللبنانية.. الارقام خيالية والانتاج كبير
05/12/2021 22:20:30
05/12/2021 22:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
أسعار
تابع
الأكثر قراءة
تغريدات جديدة من السفير السعودي بشأن لبنان.. هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
تغريدات جديدة من السفير السعودي بشأن لبنان.. هذا ما جاء فيها
16:13 | 2021-12-04
04/12/2021 04:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر "نحساً" ويرافقها سوء الحظ.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر "نحساً" ويرافقها سوء الحظ.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-12-05
05/12/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة عاجلة من وزير الصحة إلى اللبنانيين.. هذا ما أكد عليه
Lebanon 24
رسالة عاجلة من وزير الصحة إلى اللبنانيين.. هذا ما أكد عليه
16:31 | 2021-12-04
04/12/2021 04:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في آخر شهر من السنة.. مواليد هذه الأبراج سينسون الماضي الحزين!
Lebanon 24
في آخر شهر من السنة.. مواليد هذه الأبراج سينسون الماضي الحزين!
04:05 | 2021-12-05
05/12/2021 04:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه الملحوظ أمس.. إليكم تسعيرة الدولار اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد انخفاضه الملحوظ أمس.. إليكم تسعيرة الدولار اليوم في السوق الموازية
01:59 | 2021-12-05
05/12/2021 01:59:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:07 | 2021-12-05
وزير يُبشّر اللبنانيين: "الأمور تسير في طريق الحل"
14:58 | 2021-12-05
مسؤول بارز في "حزب الله" يتحدث عن "مشروع تطبيع".. هذا ما قاله
12:57 | 2021-12-05
السفارة الفرنسية توزع البيان المرتبط بزيارة ماكرون إلى السعودية
12:45 | 2021-12-05
نقابة الاطباء تستنكر الاعتداء على الطبيب اسماعيل أمام مستشفى بعلبك
12:39 | 2021-12-05
تجاوزاتٌ تطال البطاقة التمويلية.. ماذا يجري؟
12:14 | 2021-12-05
نادي القضاة: لإقرار قانونٍ يحمي أموال المودعين بدلاً من إهدارها
فيديو
للمرة الأولى.. سيرين عبد النور تكشف عن عمرها الحقيقي! (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. سيرين عبد النور تكشف عن عمرها الحقيقي! (فيديو)
08:00 | 2021-12-05
05/12/2021 22:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
القمر "يضحي بنفسه" ويقدم هدية ثمينة لمخلوقات الأرض! (صور وفيديو)
Lebanon 24
القمر "يضحي بنفسه" ويقدم هدية ثمينة لمخلوقات الأرض! (صور وفيديو)
05:00 | 2021-12-05
05/12/2021 22:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بحجم حبة ملح.. تعرفوا إلى أصغر كاميرا وقريبا صور هواتفكم لن تكون كالسابق (فيديو)
Lebanon 24
بحجم حبة ملح.. تعرفوا إلى أصغر كاميرا وقريبا صور هواتفكم لن تكون كالسابق (فيديو)
02:00 | 2021-12-05
05/12/2021 22:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact