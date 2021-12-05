سعر "البندورة" يكسرُ رقماً قياسياً غير مُتوقع.. كم بلغ؟ (صورة)

التقطت عدسة "لبنان24" صورة تُظهر السعر الذي تُباع على أساسه "البندورة الكرزيّة".

ووفقاً للصورة الملتقطة داخل أحد المتاجر، فإنّ سعر الكيلوغرام من البندورة بلغ نحو 190 ألف ليرة لبنانية.