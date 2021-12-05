لبنان

سعر "البندورة" يكسرُ رقماً قياسياً غير مُتوقع.. كم بلغ؟ (صورة)

Lebanon 24
05-12-2021 | 13:54
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التقطت عدسة "لبنان24" صورة تُظهر السعر الذي تُباع على أساسه "البندورة الكرزيّة". 
 
ووفقاً للصورة الملتقطة داخل أحد المتاجر، فإنّ سعر الكيلوغرام من البندورة بلغ نحو 190 ألف ليرة لبنانية.
 
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