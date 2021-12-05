لبنان

الأمور "نضجت".. هذا ما أعلنه الحلبي عن جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
05-12-2021 | 15:36
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أعلن وزير التربية عباس الحلبي ان "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيدعو لجلسة لمجلس الوزراء قريباً والأمور "نضجت" وسيلتم الشمل لمواجهة الظروف الصعبة".

ولفت في حديث عبر "الجديد" الى ان "استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي فتحت كوة في الحائط المسدود وخطوته كانت مسؤولة لعودة العلاقات مع السعودية".

وتابع: "استقالة قرداحي كانت إيذاناً ببدء مرحلة جديدة وستتوج قريباً بجلسة لمجلس الوزراء".
وفي حديث عبر الـOTV أكد الحلبي أن "قرار تمديد العطلة ليس قرارًا تربويُّا بل فرضته الظروف الصحية وبناءً على توصية وزارة الصحة".

وقال "اننا لم نقبل بتمديد شهر"، لافتًا إلى انه "اذا احتسبنا العطلة فقد تم اضافة فقط ٤ ايام عمل".

وشدّد على ان "المطلوب التسجيل للتلقيح والموعد سيكون سريعاً واللقاحات متوافرة".
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