لبنان

سعرُ الخطوط الخليوية في لبنان يرتفع.. الثمن لا يخطر في البال أبداً!

Lebanon 24
05-12-2021 | 15:34
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سجّلت أسعار خطوط الهواتف الخليوية مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في السوق، إذ بلغت مستويات غير متوقعة.
وحالياً، فإنّ العديد من المتاجر بات يبيع بعض الخطوط بأسعار تبدأ من 400 ألف ليرة، في حين أن تلك المميزة وصل سعرها إلى 3.5 مليون ليرة. 

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