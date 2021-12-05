عبر الهواء مباشرة.. تسلّم وتسليم لوزارة الإعلام بين قرداحي والحلبي (فيديو)

أقيمَ عبر الهواء مباشرة، مساء اليوم، تسلم وتسليم لوزارة الإعلام بين الوزيرين جورج قرداحي وعباس الحلبي.

وفي التفاصيل، فإن قرداحي أطلّ عبر قناة "الجديد" ضمن برنامج "وهلق شو" الذي يُقدمه الزميل الإعلامي جورج صليبي، كما أطلّ أيضاً الحلبي في البرنامج نفسه، باعتبار أنه تم تكليفه بتولي وزارة الإعلام بالوكالة بعد استقالة قرداحي.

وطلب صليبي من الوزيرين إقامة التسلم والتسليم بين الوزيرين، وقد قال قرداحي عن الحلبي: "أحبه واحترمه وأنا متأكد أنه سيستطيع إدارة وزارة الإعلام. الوزارة تكبر بك أيها القاضي النبيل".

بدوره، قال الحلبي: "أستاذ جورج.. أن صديقنا.. الظرف صعب وأنا في موقع محرج إلى حدّ ما. لحظة إبلاغي بصدور مرسوم تكليفي بتولي مهام وزارة الإعلام اتصلت بك فوراً".