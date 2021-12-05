خطة مشتركة بين وزارتي السياحة والتربية لمواجهة كورونا.. اليكم التفاصيل

كشف وزير السياحة وليد نصار أن الوزارة اتفقت مع وزير التربية والتعليم العالي على الاستعانة بمتطوعين من تلامذة الجامعات للعمل بوجه كورونا، كما طلبوا من شركات النفط 12000 ليتر توزّع على المتطوعين لمواكبة الشرطة السياحية في مهامها من أجل ضمان عدم انتشار كورونا.واعتبر في حديث عبر الـLBCI أن الرئيس نجيب ميقاتي يأخذ البلد في مشروع اقتصادي او تجاري مع الفرنسيين او غيره.وردّا على سؤال حول مشروع قانون الكابيتال كونترول قال:" وقّع النائب نقولا نحّاس المشروع وقدُّم وسيُعرض غدا على اللجان المشتركة بالنسخة الموقعة والمضمون لم يتغيّر عن الاقتراحات التي بحثت من قبل ولكن بناء على محادثات مع الـIMF حصل بعض التعديلات الطفيفة على القانون".