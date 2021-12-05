الجيش: خرقان بحريان للعدو الإسرائيلي قبالة رأس الناقورة

"بتاريخ 4 / 12 /2021 اعتبارا من الساعة 17.39 ولغاية الساعة 18.58، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 389 مترا، وأقدم بعض العناصر على إلقاء قنبلة مضيئة وإطلاق عدة رشقات نارية فوق البقعة البحرية المذكورة.وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان">