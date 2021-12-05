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Lebanon 24
05-12-2021 | 17:03
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تستعجل قيادات أمنية اتخاذ إجراءات فاعلة للحد من ظاهرة تخلي عناصر وضباط عن الحضور بشكل منتظم إلى مواقع عملهم، أو السفر إلى الخارج، ولكن هذه المحاولات تصطدم بعدم تجاوب المرجعيات الرسمية المعنية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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