شبح الخلافات فوق الأونيسكو غداً يهدّد مجلس الوزراء

اعتبرت الأوساط السياسية عبر "اللواء" ان "شبح الخلافات بين مجلس النواب ورئيسه وتكتل لبنان القوي ورئيسه حول الكابيتال كونترول، وإحالة الشق النيابي والوزاري من دعاوى المحقق العدلي طارق بيطار إلى لجنة نيابية تحيلها امام المجلس العدلي، من شأنها ان تُهدّد انعقاد مجلس الوزراء، وتؤثر سلبا على الاستفادة من المناخات الإيجابية "لبيان الرياض" الصادر عن ماكرون وولي العهد السعودي".

(اللواء)