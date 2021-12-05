لبنان

شبح الخلافات فوق الأونيسكو غداً يهدّد مجلس الوزراء

Lebanon 24
05-12-2021 | 17:15
A-
A+
Doc-P-893874-637743467294075078.jpg
Doc-P-893874-637743467294075078.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبرت الأوساط السياسية عبر "اللواء" ان "شبح الخلافات بين مجلس النواب ورئيسه وتكتل لبنان القوي ورئيسه حول الكابيتال كونترول، وإحالة الشق النيابي والوزاري من دعاوى المحقق العدلي طارق بيطار إلى لجنة نيابية تحيلها امام المجلس العدلي، من شأنها ان تُهدّد انعقاد مجلس الوزراء، وتؤثر سلبا على الاستفادة من المناخات الإيجابية "لبيان الرياض" الصادر عن ماكرون وولي العهد السعودي".
(اللواء)

المصدر: اللواء
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:11 | 2021-12-05
18:21 | 2021-12-05
18:13 | 2021-12-05
17:59 | 2021-12-05
17:35 | 2021-12-05
17:23 | 2021-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website