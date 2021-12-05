لبنان

مخاوف من وضع العصي بالدواليب

Lebanon 24
05-12-2021 | 17:23
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أبدت مصادر سياسية عبر "اللواء" شكوكاً ومخاوف من قيام بعض الأطراف بوضع العصي بالدواليب، لقطع الطريق ومنع تنفيذ ما تم التفاهم عليه بالاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي ايمانويل وولي العهد السعودي من جهة، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهة أخرى، لمصالح محلية واهداف اقليمية، كما حصل بتعطيل تنفيذ المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس الفرنسي شخصيا من بيروت بعد تفجير مرفأ بيروت، لان ذلك يعني اعادة الامور الى الوراء وعدم الاستفادة من هذا التطور الايجابي.
(اللواء)
المصدر: اللواء
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