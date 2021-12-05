لبنان

قرار "المردة" مُريح للأجواء

Lebanon 24
05-12-2021 | 17:59
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رأت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "قرار "المردة" بعدم تسمية بديل يمثّل التيار في الحكومة، قد يريح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من وزير غير محسوب عليهما بل ربما يكون معارضاً لهما، وقد يرتئيا انه من الافضل بقاء وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي لحين إجراء الانتخابات النيابية بعد خمسة او ستة اشهر وتشكيل حكومة جديدة. لذلك قد يُقدم "المردة" على تسمية شخصية اخرى ولو لم تكن من قياديي التيار بل صديقة أو مقرّبة او حليفة".
(اللواء) 
المصدر: اللواء
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