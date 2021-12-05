16
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
قرار "المردة" مُريح للأجواء
Lebanon 24
05-12-2021
|
17:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "قرار "المردة" بعدم تسمية بديل يمثّل التيار في الحكومة، قد يريح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من وزير غير محسوب عليهما بل ربما يكون معارضاً لهما، وقد يرتئيا انه من الافضل بقاء وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي لحين إجراء الانتخابات النيابية بعد خمسة او ستة اشهر وتشكيل حكومة جديدة. لذلك قد يُقدم "المردة" على تسمية شخصية اخرى ولو لم تكن من قياديي التيار بل صديقة أو مقرّبة او حليفة".
(اللواء)
المصدر:
اللواء
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج هي الأكثر "نحساً" ويرافقها سوء الحظ.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر "نحساً" ويرافقها سوء الحظ.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-12-05
05/12/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفراج وتغيير إيجابي ومفاجآت.. إليكم أبرز توقعات ماغي فرح المهنية للأبراج في العام 2022
Lebanon 24
انفراج وتغيير إيجابي ومفاجآت.. إليكم أبرز توقعات ماغي فرح المهنية للأبراج في العام 2022
11:00 | 2021-12-05
05/12/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في آخر شهر من السنة.. مواليد هذه الأبراج سينسون الماضي الحزين!
Lebanon 24
في آخر شهر من السنة.. مواليد هذه الأبراج سينسون الماضي الحزين!
04:05 | 2021-12-05
05/12/2021 04:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ "الأرُز" في لبنان باتَ خيالياً.. ما وصل إليه لا يُصدّق!
Lebanon 24
سعرُ "الأرُز" في لبنان باتَ خيالياً.. ما وصل إليه لا يُصدّق!
11:45 | 2021-12-05
05/12/2021 11:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ الخطوط الخليوية في لبنان يرتفع.. الثمن لا يخطر في البال أبداً!
Lebanon 24
سعرُ الخطوط الخليوية في لبنان يرتفع.. الثمن لا يخطر في البال أبداً!
15:34 | 2021-12-05
05/12/2021 03:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:11 | 2021-12-05
اسبوع بداية الترجمة العملية لفتح فرنسا خطوط التواصل بين لبنان والسعودية
18:21 | 2021-12-05
ماذا عن أزمة ودائع نهاية الخدمة والصناديق الضامنة؟
18:13 | 2021-12-05
جلسة للمجلس الدستوري اليوم
17:35 | 2021-12-05
جلسة لمجلس النواب غداً خالية من المواضيع الخلافية
17:23 | 2021-12-05
مخاوف من وضع العصي بالدواليب
17:15 | 2021-12-05
شبح الخلافات فوق الأونيسكو غداً يهدّد مجلس الوزراء
فيديو
للمرة الأولى.. سيرين عبد النور تكشف عن عمرها الحقيقي! (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. سيرين عبد النور تكشف عن عمرها الحقيقي! (فيديو)
08:00 | 2021-12-05
06/12/2021 05:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
القمر "يضحي بنفسه" ويقدم هدية ثمينة لمخلوقات الأرض! (صور وفيديو)
Lebanon 24
القمر "يضحي بنفسه" ويقدم هدية ثمينة لمخلوقات الأرض! (صور وفيديو)
05:00 | 2021-12-05
06/12/2021 05:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بحجم حبة ملح.. تعرفوا إلى أصغر كاميرا وقريبا صور هواتفكم لن تكون كالسابق (فيديو)
Lebanon 24
بحجم حبة ملح.. تعرفوا إلى أصغر كاميرا وقريبا صور هواتفكم لن تكون كالسابق (فيديو)
02:00 | 2021-12-05
06/12/2021 05:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact