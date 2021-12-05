لبنان

جلسة للمجلس الدستوري اليوم

Lebanon 24
05-12-2021 | 18:13
A-
A+
Doc-P-893881-637743501731943213.jpg
Doc-P-893881-637743501731943213.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعقد هيئة المجلس الدستوري اليوم جلسة لبحث التقرير الذي رفع إليها في ما خصّ الطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي بشأن التعديلات على قانون الانتخابات، لا سيما في ما يخص اقتراع اللبنانيين في الخارج.
(اللواء)
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
المجلس الدستوري مجتمع بحضور اعضائه الـ10 للبحث في موضوع الطعن بمواد قانون الإنتخابات المعدلة الذي تقدم بها تكتل لبنان القوي (LBCI)
lebanon 24
06/12/2021 05:24:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تكتل "لبنان القوي" يقدم طعناً بقانون الانتخاب في المجلس الدستوري
lebanon 24
06/12/2021 05:24:11 Lebanon 24 Lebanon 24
اسبوع بداية الترجمة العملية لفتح فرنسا خطوط التواصل بين لبنان والسعودية
lebanon 24
06/12/2021 05:24:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"الديمقراطي اللبناني": تحرير المخطوف أبو حمدان خطوة مقدرة
lebanon 24
06/12/2021 05:24:11 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الدستوري

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:11 | 2021-12-05
18:21 | 2021-12-05
17:59 | 2021-12-05
17:35 | 2021-12-05
17:23 | 2021-12-05
17:15 | 2021-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website