سرقة طلبية للطعام... عاملو الدلفري بخطر!؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض احد عاملي الدلفري لعملية سلب على طريق البحصاص بالقرب من سوبرماركت هابي، ولم يوفر السارقون شيئاً الا واخذوه من دراجته النارية والمال الذي بحوزته وهاتفه الخليوي حتى طلبية الطعام لم يتركوها. ليفروا بعدها الى جهه مجهولة.