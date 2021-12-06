ميقاتي يتحرك بين القصر الجمهوري والسراي.. ولا جلسة للحكومة هذا الاسبوع

يتحرك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم بين القصر الجمهوري والسراي الكبير، في اطار دفع العمل الحكومي واستكمال درس الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بالتوازي مع حركة اتصالات سياسية لمعاودة جلسات مجلس الوزراء.وفي هذا السياق يعقد لقاء بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري ، لمناسبة حضورهما توقيع اتفاقية افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لمنطقة الشرق الأوسط في بيروت .وسيستعرض ميقاتي مع عون وميقاتي الملف الحكومي ونتائج الإتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وبينه، علما ان ميقاتي كان اطلع عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على الاجواء في اتصالين هاتفيين اجراهما بهما السبت الفائت، كما تلقى اتصال دعم من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.وظهرا سيرأس ميقاتي في السراي الكبير اجتماعاً موسعاً يضم نائب رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والصناعة والاقتصاد والمجلس الاعلى للجمارك والهيئات الاقتصادية وإتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية ـ السعودية والخليجية، للبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة الثقة العربية والدولية بلبنان وتعزيز العلاقات بينه وبين دول الخليج العربي.وفي السياق الحكومي ايضا، تؤكد المعلومات انه، خلافا لما تردد في وسائل الاعلام، فان رئيس الحكومة لن يوجه دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع في انتظار استكمال الاتصالات لتكون الدعوة الى عقد الجلسة عاملا مترجما للحل ، لا بندا خلافيا اضافيا.