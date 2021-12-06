لبنان

ميقاتي يتحرك بين القصر الجمهوري والسراي.. ولا جلسة للحكومة هذا الاسبوع

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-12-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-893938-637743743366424584.jpg
Doc-P-893938-637743743366424584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتحرك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم بين القصر الجمهوري والسراي الكبير، في اطار دفع العمل الحكومي واستكمال درس الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بالتوازي مع حركة اتصالات سياسية لمعاودة جلسات مجلس الوزراء.   
وفي هذا السياق  يعقد لقاء  بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري ، لمناسبة حضورهما  توقيع اتفاقية افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لمنطقة الشرق الأوسط في بيروت .
وسيستعرض ميقاتي مع عون وميقاتي الملف الحكومي ونتائج الإتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الفرنسي  ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وبينه، علما ان ميقاتي كان اطلع عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على الاجواء في اتصالين هاتفيين اجراهما بهما السبت الفائت، كما تلقى اتصال دعم من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
وظهرا سيرأس ميقاتي في السراي الكبير اجتماعاً موسعاً يضم نائب رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والصناعة والاقتصاد والمجلس الاعلى للجمارك والهيئات الاقتصادية وإتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية ـ السعودية والخليجية، للبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة الثقة العربية والدولية بلبنان وتعزيز العلاقات بينه وبين دول الخليج العربي.
وفي السياق الحكومي ايضا، تؤكد المعلومات انه، خلافا لما تردد في وسائل الاعلام، فان رئيس الحكومة لن يوجه دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع في انتظار استكمال الاتصالات لتكون الدعوة الى  عقد الجلسة عاملا مترجما للحل ، لا بندا  خلافيا اضافيا.  
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:23 | 2021-12-06
01:15 | 2021-12-06
01:09 | 2021-12-06
01:05 | 2021-12-06
01:03 | 2021-12-06
00:29 | 2021-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website