جريح بعد سقوط أجزاء من سقف منزل في حارة صور القديمة (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريح عقب وقوع أجزاء من سقف منزل في حارة صور القديمة، وتم نقله الى المستشفى اللبناني الايطالي وحالته الصحية طفيفة، وذلك بحضور مفوض وحدة إدارة الكوارث في جبل عامل موسى شعلان وبالتنسيق مع ادارة وحدة الكوارث في اتحاد بلديات صور مرتضى مهنا الذي ارسل بدوره مهندسين من البلدية والإتحاد.