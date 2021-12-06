لبنان

سعيد "يطرح الصوت" قبل الاستحقاق العدلي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-12-2021 | 01:15
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تحضيراً لمثوله أمام قاضي التحقيق في بعبدا في الدعوى المقدمة بحقه من قبل حزب الله ، دعا النائب السابق فارس سعيد" عددا كبيرا من الكُتاب والصحافيين الجُبيليين والسياديين على إمتداد الوطن الى لقاءٍ جامع كبير في دارته في قرطبا يوم الجمعة المقبل ،وسيكون هذا اللقاء  انطلاقة عملية لحملة جديدة تحت عنوان حرية التعبير ومناهضة كم الأفواه"، كما قالت مصادر سعيد.
اضافت المصادر " انه  ربما ستصدر عن اللقاء توصيات لها علاقة بالحريات في إطار الدفاع عن السيادة" .
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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