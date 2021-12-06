إتهام أستاذ بالتحرش بفتيات في إحدى مدارس طرابلس... إليكم التفاصيل!

ينفذ عدد من الاهالي والطلاب اعتصاماً امام مدرسة جورج صراف في طرابلس - ابي سمراء تضامناً مع عدة فتيات تقدمن بشكاوى ضد احد الاساتذة متهمين اياه بالتحرش بهنّ، وفق مندوب "لبنان 24".



وقد طالب الاهالي والطلاب من القضاء المختص فتح تحقيق فوري مع الاستاذ المعني.