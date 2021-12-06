عبدالله: دخلنا مرحلة الخطر

مما لا شك فيه بأننا دخلنا مرحلة الخطر في موضوع كورونا ،لأن العديد من الأهل يخالفون التدابير الوقائية الأساسية،
ولأن الأهمال أو الامتناع عن تلقي اللقاح المجاني جعل أكثرية المصابين والحالات الحرجة ،هم من غير الملقحين.
قطاعنا الاستشفائي ليس في أحسن حالاته لتغطية الاصابات بسبب ازمته
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) December 6, 2021
مما لا شك فيه بأننا دخلنا مرحلة الخطر في موضوع كورونا ،لأن العديد من الأهل يخالفون التدابير الوقائية الأساسية،
ولأن الأهمال أو الامتناع عن تلقي اللقاح المجاني جعل أكثرية المصابين والحالات الحرجة ،هم من غير الملقحين.
قطاعنا الاستشفائي ليس في أحسن حالاته لتغطية الاصابات بسبب ازمته