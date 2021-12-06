عبدالله: دخلنا مرحلة الخطر

غرّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على حسابه عبر "تويتر"، كاتِباً: "مما لا شك فيه بأننا دخلنا مرحلة الخطر في موضوع كورونا، لأن العديد من الأهل يخالفون التدابير الوقائية الأساسية، ولأن الأهمال أو الامتناع عن تلقي اللقاح المجاني جعل أكثرية المصابين والحالات الحرجة ،هم من غير الملقحين".

مما لا شك فيه بأننا دخلنا مرحلة الخطر في موضوع كورونا ،لأن العديد من الأهل يخالفون التدابير الوقائية الأساسية،

ولأن الأهمال أو الامتناع عن تلقي اللقاح المجاني جعل أكثرية المصابين والحالات الحرجة ،هم من غير الملقحين.

قطاعنا الاستشفائي ليس في أحسن حالاته لتغطية الاصابات بسبب ازمته — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) December 6, 2021