لبنان

كم بلغت سحوبات " اللولار" خلال عام؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-12-2021 | 01:45
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قال مصدر مصرفي موثوق" إن  قيمة السحوبات  بالدولار من الودائع المصرفية بموجب "تعميم ال٣٩٠٠ ليرة للدولار الواحد"( اللولار) بلغت خلال العام الحالي حوالى مليارين ونصف مليار دولار.
واشار الى" ان هذا الامر تسبب بخسارة كبيرة في ودائع الناس ويفسر  حجم الضيق الاجتماعي الحاصل. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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