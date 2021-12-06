كم بلغت سحوبات " اللولار" خلال عام؟

قال مصدر مصرفي موثوق" إن قيمة السحوبات بالدولار من الودائع المصرفية بموجب "تعميم ال٣٩٠٠ ليرة للدولار الواحد"( اللولار) بلغت خلال العام الحالي حوالى مليارين ونصف مليار دولار.واشار الى" ان هذا الامر تسبب بخسارة كبيرة في ودائع الناس ويفسر حجم الضيق الاجتماعي الحاصل.