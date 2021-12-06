عملية سرقة إحترافية في الرحاب... والمفاجأة بهوية السارقين! (صور)

وقعت مساء أمس عملية سرقة إحترافية وبلمح البصر في أحد المحلات التجارية لمنطقة الرحاب - بيروت، حيث تناوبت ثلاث نسوة من الجنسية السورية على تنفيذها ليفرن من المكان إلى جهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان24".هذا وقد قامت صاحبة المحفظة بتسطير محضر سرقة لدى فصيلة درك المحلة، ليصار للبحث عن الجناة لتوقيفهم وتقديمهم للقضاء ليتم سجنهم.