مفاجأة غير سارة للأهل.. زودة على الاقساط والارقام خيالية

في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار، ولسعر صرف الدولار في السوق الموازية، ومع عودة الاولاد الى المدارس، كان السؤال الاساسي على لسان الجميع، كم ستسجل المدارس زيادة على الاقساط؟ الجواب بات اليوم على طاولة البحث بعد أن تم في معظم المدارس انتخاب لجان الأهل التي تلعب دوراً مهماً في التوقيع على الميزانية السنوية للمدارس.أشارت المعلومات الى ان الزيادة لن تكون أقل من 90 في المئة، وما على الأهل سوى تحضير المبالغ الجديدة للدفع عندما تصلهم إشعارات المدارس.