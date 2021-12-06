اسلوب جديد للغش باللحم

عمد بعض "اللحّامين" إلى فرم "القوانص" التي كانت من أرخص أنواع اللحوم لخلطها مع الهمبرغر والمقانق، في اسلوب جديد للغش. وقد زاد الطلب على "القوانص" في السوق ما تسبب بارتفاع اسعارها.