لبنان

اسلوب جديد للغش باللحم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-12-2021 | 02:45
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عمد  بعض "اللحّامين"  إلى فرم "القوانص" التي كانت من أرخص أنواع اللحوم لخلطها مع الهمبرغر  والمقانق، في اسلوب جديد للغش. وقد  زاد الطلب على "القوانص" في السوق ما تسبب بارتفاع اسعارها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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