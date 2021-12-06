مفاجأة غير سارة من المدرسة للاهل

فاجأت ادارة إحدى المدارس العريقة في بيروت أهالي الطلاب بطلب دفع مبلغ"بالفريش دولار" للحفاظ على استمرارية المدرسة وتجنبًا لاقفالها. وتفيد المصادر المطلعة إن المبلغ المطلوب دفعه يبلغ ٤٠٠ دولار على كل تلميذ، ما يثقل كاهل العائلات لا سيما تلك التي لديها أكثر من طالب في المدرسة. وقد أثار القرار وتوقيته بلبلة بين الأهالي لناحية عدم ابلاغ الاهالي بهذا القرار قبل بدء العام الدراسي.