سرقة أسلاك كهربائية في عكار

أقدم مجهولون على سرقة أسلاك كهربائية من على أعمدة الكهرباء في بلدة تاشع بعكّار، وفق مندوبة "لبنان 24".



كما وعمدوا أيضاً على سرقة أسلاك كهربائية لبئر مياه مخصص للريّ الزراعي ليفروا بعدها لجهة مجهولة.