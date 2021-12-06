لبنان

كانا يتحضران لسحب النفط من أنابيب الشمال.. وهذا ما حل بهما

Lebanon 24
06-12-2021 | 01:48
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في اطار عملية ثقب انبوب النفط الخام الممتد من العراق الى لبنان وبنتيجة الرصد والمتابعة، قامت دورية من شعبة المعلومات بتوقيف كل من خ أ وولده م أ على متن فان هيونداي بداخله ادوات معدة لسحب مادة النفط بالجرم المشهود وذلك في خراج بلدة سعدين العبودية الحدودية، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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