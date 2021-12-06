كانا يتحضران لسحب النفط من أنابيب الشمال.. وهذا ما حل بهما

في اطار عملية ثقب انبوب النفط الخام الممتد من العراق الى لبنان وبنتيجة الرصد والمتابعة، قامت دورية من شعبة المعلومات بتوقيف كل من خ أ وولده م أ على متن فان هيونداي بداخله ادوات معدة لسحب مادة النفط بالجرم المشهود وذلك في خراج بلدة سعدين العبودية الحدودية، وفق مندوبة "لبنان 24".