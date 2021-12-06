لبنان

في بلدتين... إطفاء المولدات الكهربائية حتى إشعار آخر والأهالي يناشدون

Lebanon 24
06-12-2021 | 02:06
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أطفأ أصحاب المولدات في بلدتي تكريت وعيات محركاتهم حتى إشعار آخر، وذلك لعدم قدرتهم على شراء مادة المازوت، نظراً لسعرها المرتفع في المحطات ولعدم تمكنهم أيضاً من جباية مستحقاتهم الماليّة الشهريّة من المشتركين.

وناشد الأهالي اصحاب المولدات بضرورة الرجوع عن قرارهم وشعورهم مع المواطن في ظلّ الظروف الإقتصاديّة خصوصاً أن أطفالهم تتابع دروسهم في الظلام وعلى ضوء الشموع ومنهم لا ينام ليلاً خوفاً، بعيداً عن أوضاع العجزة في المنازل والذين همّ أمسّ الحاجة للضوء.

 كما طالب الاهالي وزارة الطاقة بإعادة النظر في سعر الكيلواط وتخفيضه، والبلديات المعنية بتأمين المازوت الأحمر الإيراني لأصحاب المولدات ومساعدة الاهالي التي تعاني من اوضاعاً إقتصادية صعبة من خلال مساهمتهم بدفع الفواتير عنهم.

وعلم موقع "لبنان 24" ان بعض أصحاب المولدات في المنطقة قد عمدوا على رفع سعر الكيلواط مخالفين تماماً لسعرها الرسميّ.
 
 
 
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