لبنان

ترقب لجدول أسعار المحروقات غداً.. وهذا ما أعلنه البراكس

Lebanon 24
06-12-2021 | 01:54
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غرّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: المتوقع ان نشهد  تراجعا في اسعار المحروقات هذا الاسبوع لسببين: الاول نتيجة انخفاض اسعار النفط العالمية حيث تدنى سعر البرميل الى ما دون ٧٠ دولار اميركي والثاني لأن سعر صرف الدولار مقارنة بالليرة تراجع خلال الايام الماضية وجميع المؤشرات لا تبين أي ارتفاع سيطاله في الايام المقبلة.
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