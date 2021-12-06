لبنان

"مكتب نديم الجميل"...ينفي هذا الخبر!

Lebanon 24
06-12-2021 | 02:05
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 نفى المكتب الإعلامي للنائب المستقيل نديم الجميل الخبر الذي نشره أحد المواقع الاعلامية وتناقلته مواقع أخرى، عن موضوع تحذير من رئيس الكتائب سامي الجميل  لنديم الجميل، واكد أن "لا أساس له من الصحة".
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نديم الجميل

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