"مكتب نديم الجميل"...ينفي هذا الخبر!

نفى المكتب الإعلامي للنائب المستقيل نديم الجميل الخبر الذي نشره أحد المواقع الاعلامية وتناقلته مواقع أخرى، عن موضوع تحذير من رئيس الكتائب سامي الجميل لنديم الجميل، واكد أن "لا أساس له من الصحة".