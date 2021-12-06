لبنان

تسعيرة "السرفيس" إلى 30 ألف ليرة في هذه الحالة!

Lebanon 24
06-12-2021 | 02:38
A-
A+
Doc-P-893974-637743808500805230.jpg
Doc-P-893974-637743808500805230.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس لـ "صوت لبنان 100.5" ان "آلية الدعم تطال السيارات العمومية النظامية ، لكن في حال لم تقرّ، ستكون التعرفة موجعة ولن تكون اقل من 30 الف، وهناك اكثر من 5000 سيارات مخالفة تعمل على خدمة التطبيق،وعلى ما يبدو ان التوجه هو نحو التصعيد".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-12-06
04:41 | 2021-12-06
05:36 | 2021-12-06
06:21 | 2021-12-06
06:16 | 2021-12-06
06:16 | 2021-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website