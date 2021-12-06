تسعيرة "السرفيس" إلى 30 ألف ليرة في هذه الحالة!

قال رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس لـ "صوت لبنان 100.5" ان "آلية الدعم تطال السيارات العمومية النظامية ، لكن في حال لم تقرّ، ستكون التعرفة موجعة ولن تكون اقل من 30 الف، وهناك اكثر من 5000 سيارات مخالفة تعمل على خدمة التطبيق،وعلى ما يبدو ان التوجه هو نحو التصعيد".