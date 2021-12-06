مداهمات وتوقيفات ... 15 مطلوبًا في قبضة "المعلومات"

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــوى الأمــــن الداخـلي ــــ شعبـــة العلاقـــات العامــة البـــــلاغ التــــالـي:في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة الجرائم في جميع المناطق اللبنانيّة، وبعد أن حصلت في الآونة الاخيرة عدة عمليات سلب وسرقة وترويج وتعاطي المخدرات في مناطق عدّة من مدينة طرابلس وضواحيها، كلفت شعبة المعلومات قطعاتها المختصة للعمل على تحديد أماكن تواجد المشتبه بهم والمتورطين بهذه القضايا تمهيدا لتوقيفهم.بنتيجة المتابعة، توصلت الى تحديد أماكن تواجد عدد من المطلوبين والمشتبه بهم بتلك القضايا ضمن مناطق الميناء، ودوار أبو علي، والمعرض، والملولة، بناء عليه، أعطيت الاوامر المشددة لتنفيذ يوم أمني مفاجئ وتوقيف جميع المطلوبين والمشتبه بهم ضمن هذه المناطق.بتاريخ 3-12-2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت دوريات الشعبة كمائن ومداهمات في مدينة طرابلس، نتج عنها توقيف كل من:ع. ف. (مواليد عام ١٩٩٢، مكتوم القيد)م. ع. (مواليد عام ١٩٩٨، سوري الجنسيّة)ع. ق. مواليد عام 1983، سوري الجنسيّة)أ. ح. (مواليد عام 1985، لبناني الجنسيّة)أ. م. (مواليد عام ٢٠٠٤، لبناني الجنسيّة)أ. ط. (مواليد عام ٢٠٠٥، لبناني الجنسيّة)ع. ج. (مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني الجنسيّة)ج. ح. (مواليد عام ١٩٨٦، لبناني الجنسيّة)م. خ. (مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني الجنسيّة)م. ط. (مواليد عام ٢٠٠٣، لبناني الجنسيّة)م. ح. (مواليد عام 1995، لبناني الجنسيّة)ع. م. (مواليد عام ١٩٩٩، لبناني الجنسيّة)ع. م. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني الجنسيّة)خ. س. (مواليد عام ١٩٩٨، لبناني الجنسيّة)أ. س. مواليد عام 1995، لبناني الجنسيّة)كما تمّ ضبط سيارة مرسيدس مسروقة، و/5/ دراجات آليّة من دون مستندات، ومسدس حربي مع ممشط بداخلـه /4/ طلقات صالحة للاستعمال، وسكاكين، وكميّات من المخدرات من انواع مختلفة كوكايين، حبوب المخدرة وحشيشة الكيف، ومبالغ مالية.أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين.