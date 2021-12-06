رئيس الجامعة اللبنانية يدقّ ناقوس الخطر: موازنة الجامعة لا تكفي!

أشار رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران لبرنامج "نقطة عالسطر" إلى انّ "مشروع ملاك الاساتذة بالوضع الطبيعي بعد مرور سنتين من التفرغ يدخلون الى الملاك ، عدم الدخول الى الملاك يشكل ضررا على استقرارهم، حل موضوع الاساتذة المتعاقدين هو بالتفرغ".وفي موضوع موازنة الجامعة اللبنانية نبّه إلى أنّ "موازنة الجامعة لا تكفي وبحاجة الى زيادتها ، المتعاقدون يخضعون لعقود المصالحة وهي ظالمة، قانونا القسم الاكبر من الاساتذة يجب ان يكونوا متفرغين من اجل انتظام العمل ، هناك زملاء بالملاك او متفرغون تركوا العمل نتيجة الوضع الاقتصادي".وعن ملفّ التفرغ أوضح أنّ "ملف التفرغ هو الاكثر تعقيدا والحاحًا ، ملف الملاك التزمت به وذهبت به النهاية وانا ملتزم ليلا ونهاراً لانهاء ملف التفرغ وكذلك الامر بالنسبة لموظفي المصالحة، المساعدات مؤقتة لفترة معينة لتأمين استمرارية وصول الاستاذ المتعاقد".