جولة لمجموعة "نون" على عدد من النواب: نريدُ أفعالاً في قضية تفجير المرفأ

جالت مجموعة "نون"، اليوم الاثنين، على عددٍ من النواب لمطالبتهم بوقف الضغوط على المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.



وزارت المجموعة النائب نقولا صحناوي وقدمت إليه رسالة جاء فيها: "إنّ قضية تفجير المرفأ لا تشبه أي قضية أخرى، والشعب إزاء هذه الفاجعة يريدُ أفعالاً".



وتابعت: "لا داعي لنشرج لحضرتكم ما هو المجلس الأعلى لمُحاكمة الرؤساء والوزراء. نتوجّه إليكم بهذه الرسالة لنطلب منكم أنتم وزملاؤكم النواب في حزبكم أو تكتّلكم النيابي، أن تكونوا صوت الناس في مجلس النواب وألّا تخذلوهم. قاطعوا أي جلسة نيابية هدفها تمرير قانون دفن الحقيقة".