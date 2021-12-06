لبنان

جولة لمجموعة "نون" على عدد من النواب: نريدُ أفعالاً في قضية تفجير المرفأ

Lebanon 24
06-12-2021 | 03:52
A-
A+
Doc-P-893992-637743848620139368.jpg
Doc-P-893992-637743848620139368.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جالت مجموعة "نون"، اليوم الاثنين، على عددٍ من النواب لمطالبتهم بوقف الضغوط على المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
 

وزارت المجموعة النائب نقولا صحناوي وقدمت إليه رسالة جاء فيها: "إنّ قضية تفجير المرفأ لا تشبه أي قضية أخرى، والشعب إزاء هذه الفاجعة يريدُ أفعالاً".
 

وتابعت: "لا داعي لنشرج لحضرتكم ما هو المجلس الأعلى لمُحاكمة الرؤساء والوزراء. نتوجّه إليكم بهذه الرسالة لنطلب منكم أنتم وزملاؤكم النواب في حزبكم أو تكتّلكم النيابي، أن تكونوا صوت الناس في مجلس النواب وألّا تخذلوهم. قاطعوا أي جلسة نيابية هدفها تمرير قانون دفن الحقيقة". 
 

ومن المقرّر أن تستكمل المجموعة خلال الساعات المقبلة جولتها على نواب آخرين مثل بلال عبدالله، نزيه نجم، عماد واكيم. 



تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-12-06
04:41 | 2021-12-06
05:36 | 2021-12-06
06:21 | 2021-12-06
06:16 | 2021-12-06
06:16 | 2021-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website