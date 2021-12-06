لبنان

إجراءات جديدة تتعلّق بالقادمين الى لبنان.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
06-12-2021 | 03:59
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صدر عن المديرية العامة للطيران المدني تعميمٌ الى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الارضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي حول إجراءات تتعلّق بالركاب القادمين الى لبنان إبتداءً من 15 كانون الاوّل.

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