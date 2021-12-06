لبنان

عون يلتقي ميقاتي في بعبدا

Lebanon 24
06-12-2021 | 04:07
A-
A+
Doc-P-893998-637743857534024046.jpg
Doc-P-893998-637743857534024046.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، قبيل توقيع اتفاقية "افتتاح المكتب الاقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لمنطقة الشرق الاوسط في بيروت".
مواضيع ذات صلة
بدء لقاء الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي للتشاور في الصيغة النهائية للحكومة
lebanon 24
06/12/2021 13:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الإعلام جورج قرداحي الى السراي الحكومي للقاء رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
lebanon 24
06/12/2021 13:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديث لوكالة "أنباء الشرق الأوسط": مستمرّ في رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء سيجتمع قريباً
lebanon 24
06/12/2021 13:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر في السراي الحكومية لـ"الجديد": رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يتبلغ رسميًّا أي شيء عن استقالة قرداحي وهو كان طلب من الأخير الاستقالة خلال لقاء الأمس
lebanon 24
06/12/2021 13:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24

ميشال عون

نجيب ميقاتي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-12-06
04:41 | 2021-12-06
05:36 | 2021-12-06
06:21 | 2021-12-06
06:16 | 2021-12-06
06:16 | 2021-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website