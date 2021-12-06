21
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عون يلتقي ميقاتي في بعبدا
Lebanon 24
06-12-2021
|
04:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، قبيل توقيع اتفاقية "افتتاح المكتب الاقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لمنطقة الشرق الاوسط في بيروت".
مواضيع ذات صلة
بدء لقاء الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي للتشاور في الصيغة النهائية للحكومة
Lebanon 24
بدء لقاء الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي للتشاور في الصيغة النهائية للحكومة
06/12/2021 13:35:21
06/12/2021 13:35:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول وزير الإعلام جورج قرداحي الى السراي الحكومي للقاء رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
Lebanon 24
وصول وزير الإعلام جورج قرداحي الى السراي الحكومي للقاء رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
06/12/2021 13:35:21
06/12/2021 13:35:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديث لوكالة "أنباء الشرق الأوسط": مستمرّ في رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء سيجتمع قريباً
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديث لوكالة "أنباء الشرق الأوسط": مستمرّ في رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء سيجتمع قريباً
06/12/2021 13:35:21
06/12/2021 13:35:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر في السراي الحكومية لـ"الجديد": رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يتبلغ رسميًّا أي شيء عن استقالة قرداحي وهو كان طلب من الأخير الاستقالة خلال لقاء الأمس
Lebanon 24
مصادر في السراي الحكومية لـ"الجديد": رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يتبلغ رسميًّا أي شيء عن استقالة قرداحي وهو كان طلب من الأخير الاستقالة خلال لقاء الأمس
06/12/2021 13:35:21
06/12/2021 13:35:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال عون
نجيب ميقاتي
تابع
الأكثر قراءة
انفراج وتغيير إيجابي ومفاجآت.. إليكم أبرز توقعات ماغي فرح المهنية للأبراج في العام 2022
Lebanon 24
انفراج وتغيير إيجابي ومفاجآت.. إليكم أبرز توقعات ماغي فرح المهنية للأبراج في العام 2022
11:00 | 2021-12-05
05/12/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ الخطوط الخليوية في لبنان يرتفع.. الثمن لا يخطر في البال أبداً!
Lebanon 24
سعرُ الخطوط الخليوية في لبنان يرتفع.. الثمن لا يخطر في البال أبداً!
15:34 | 2021-12-05
05/12/2021 03:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ "الأرُز" في لبنان باتَ خيالياً.. ما وصل إليه لا يُصدّق!
Lebanon 24
سعرُ "الأرُز" في لبنان باتَ خيالياً.. ما وصل إليه لا يُصدّق!
11:45 | 2021-12-05
05/12/2021 11:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "البندورة" يكسرُ رقماً قياسياً غير مُتوقع.. كم بلغ؟ (صورة)
Lebanon 24
سعر "البندورة" يكسرُ رقماً قياسياً غير مُتوقع.. كم بلغ؟ (صورة)
13:54 | 2021-12-05
05/12/2021 01:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم بروب الإستحمام في أحد فنادق دبي.. شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
نادين نجيم بروب الإستحمام في أحد فنادق دبي.. شاهدوا كيف بدت
10:30 | 2021-12-05
05/12/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2021-12-06
استقالة قرداحي "فعلت فِعلها".. ميقاتي "مُصمّم" على "تفعيل" الحكومة
04:41 | 2021-12-06
مواضيع انمائية على طاولة مجلس الوزراء.. هذا ما بحثه ميقاتي مع زواره
05:36 | 2021-12-06
اجتماع موسع برئاسة ميقاتي في السراي الكبير
06:21 | 2021-12-06
اضراب لقطاع النقل البري الخميس.. هكذا ستكون خارطة التحرك
06:16 | 2021-12-06
ما جديد ملف الأستاذ المتّهم بـ"التحرش" في ثانوية بطرابلس؟
06:16 | 2021-12-06
هذا ما أكّده بري عن "الكابيتال كونترول" وحفظ حقوق المودعين
فيديو
للمرة الأولى.. سيرين عبد النور تكشف عن عمرها الحقيقي! (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. سيرين عبد النور تكشف عن عمرها الحقيقي! (فيديو)
08:00 | 2021-12-05
06/12/2021 13:35:21
Lebanon 24
Lebanon 24
القمر "يضحي بنفسه" ويقدم هدية ثمينة لمخلوقات الأرض! (صور وفيديو)
Lebanon 24
القمر "يضحي بنفسه" ويقدم هدية ثمينة لمخلوقات الأرض! (صور وفيديو)
05:00 | 2021-12-05
06/12/2021 13:35:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بحجم حبة ملح.. تعرفوا إلى أصغر كاميرا وقريبا صور هواتفكم لن تكون كالسابق (فيديو)
Lebanon 24
بحجم حبة ملح.. تعرفوا إلى أصغر كاميرا وقريبا صور هواتفكم لن تكون كالسابق (فيديو)
02:00 | 2021-12-05
06/12/2021 13:35:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact