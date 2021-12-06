عون يلتقي ميقاتي في بعبدا

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، قبيل توقيع اتفاقية "افتتاح المكتب الاقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لمنطقة الشرق الاوسط في بيروت".