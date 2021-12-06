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لبنان
حراك المتعاقدين: المعلم طفح كيله
Lebanon 24
06-12-2021
|
04:15
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أكد منسق "حراك المتعاقدين" حمزة منصور في بيان ، ان "وزير التربية عباس الحلبي هو المسؤول عن المعلمين ويتحمل مسؤولية عدم وصول حقوقهم حتى الآن"، وقال:"ان لم يستطع ذلك، فليقدم استقالته فورا وينهي العام الدراسي ويرفع جميع الطلاب".
ولفت الى ان "هناك مشكلة في دفع مبلغ ال90 دولار، ومن الممكن أن يكون الموظف في وزارة التربية سبب إعاقة دفعها، أو برامج الوزارة المتخلفة، أو ركاكة بعض المديرين، لكن في كل الحالات الناس لا تعرف إلا المسؤول المباشر، الوزير، تماما مثل أي معركة، فقد يتسبب جندي خانع أو منهزم أو خائن بخسارة حرب معركة يخوضها قائد مقدام، لكن الناس ستقول القائد انهزم".
وتابع:"المسؤول هو وزير التربية ووحده من عليه وزر دفعها ، فالمعلم طفح كيله ومن المعيب ان نحمله أوزار الخانعين والهاربين من الخدمة".
واضاف:"يقول وزير التربية ان التأخير في دفع ال90$، أو إنهاء قرار رفع أجر الساعة أو حسم مسألة مرسوم بدل النقل للأخوة الملاك هو الحكومة. ويقول ان تلك المطالب مالية وليست تربوية، ومع ذلك يعمل عليها . فقد كان ردنا: إذا كنت ترى أن الحكومة لا تريد أن تعطي حقوق المعلمين، فقدم استقالتك كما فعل وزير الإعلام جورج قرداحي واترك الباقي علينا، لأن استقالتك أو التهديد بها ستفضحهم، وتكون نقطة قوة لحقوق المتعاقدين".
واشار الى ان"وزير التربية ينزعج من الحاحي الدائم ومطالبته بحسم كل ملفات المتعاقدين وتأمين حقوقهم ، فهذه هي رسالتي ومسؤوليتي الوطنية تجاههم. لذلك ومن هذا المنطلق، لن نسكت وسنراقب هذا الأسبوع أين أصبحت حقوقنا، وسنتريث في أخذ قرارنا بإعلان النفير العام".
وختم:"يا معالي الوزير، انت قائد الوزارة، وبيدك اخذ اي قرار بمعاقبة اي مقصر أو أي خانع أو متكاسل يتمنع عن القيام بعمله. أنت المسؤول".
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