لبنان

"الداخلية" تعلّق".. هذا هو موقف المولوي من قضية الأستاذ المتهم بـ"التحرّش"

Lebanon 24
06-12-2021 | 04:27
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قال مصدر في وزارة الداخلية لقناة "الجديد" إن "الوزير بسام المولوي لا يغطّي أي فعل مشين قام به أستاذ التربية المشكو من أفعاله في ثانوية جورج صراف في طرابلس".

وأكّد المصدر أنه "ليس هناك من ادّعاء على الأستاذ لغاية الآن، لكن وزير الداخلية يدعو الى تحقيق ومحاسبة وصولاً الى التوقيف في حال ثبوت التهم المساقة ضد الأستاذ". 

وأقيم صباح اليوم اعتصامٌ أمام ثانوية جورج صراف في أبي سمراء - طرابلس، تضامناً مع عدة فتيات تقدمن بشكاوى ضدّ الأستاذ  "س.م."، متّهمين إياه بالتحرش بهنّ. 

وطالب الأهالي والطلاب من القضاء المختص فتح تحقيق فوري مع الأستاذ المعني.
 
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