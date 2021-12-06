لبنان

المجلس الدستوري يبحث بالطعن المقدم من "الوطني الحر" بشأن قانون الانتخابات

Lebanon 24
06-12-2021 | 05:20
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عقد المجلس الدستوري جلسته المفتوحة مكتملة النصاب صباح اليوم في مقر المجلس الدستوري، للبحث في ما توصل له المقرر في الطعن المقدم من "التيار الوطني الحر"  حول التعديلات على قانون الانتخابات.
 
ووفقاً للوكالة الوطنيّة للاعلام، فإن الجلسة ما زالت منعقدة.
 
 
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