المفتي دريان استقبل رئيس الاتحاد العمالي.. الاسمر: الشعب لم يعد يحتمل

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مع وفد من الاتحاد.بعد اللقاء قال الأسمر: "زيارتنا اليوم الى هذه الدار الوطنية الكبيرة الجامعة، التي هي محجة لجميع اللبنانيين، هي لوضع سماحته في الأجواء الضاغطة التي تعيشها الطبقة العمالية، واقع القانون الذي يدرس في مجلس النواب "الكابيتال كونترول" الذي سيطال المودعين،أي غالبية الشعب اللبناني أو المغتربين الذين قضوا حياتهم في تجميع أموالهم ليستثمروها في لبنان في وطنهم الأم".اضاف: "أكدنا في هذا الإطار عدم المس بأموال صغار المودعين يجب أن تحفظ أموالهم، وتوزيع الخسائر يجب أن تنحصر بالدولة والمصارف ومصرف لبنان، هم الذين أنتجوا هذه السياسات المالية الخاطئة التي أودت بالوضع الاقتصادي إلى ما هو عليه. فإذا المودع وخاصة صغار المودعين لا يتحملون أي مس بأموالهم ومدخراتهم".وتابع الاسمر: "ثانيا، تحدثنا عن البطاقة التمويلية وضرورة التسريع بتنفيذها لأن الشعب اللبناني لم يعد يحتمل. وثالثا، أكدنا تنفيذ مضمون الاتفاق الذي حصل مع دولة رئيس مجلس الوزراء بخصوص الزيادات على بدل النقل وعلى المنح المدرسية في القطاع الخاص وعلى بدل النقل والمبلغ المقطوع على مدى شهرين - نصف شهر، نصف شهر - في القطاع العام وضرورة تنفيذه فورا.وأكدنا أيضا على العلاقة مع الخليج وضرورة تسوية هذه العلاقة بما يحفظ لبنان ويحفظ الدول العربية بأحسن العلاقات الودية".