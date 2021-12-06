لبنان

ضاهر: تم إسقاط قانون "الكابيتال كونترول" بصيغته المطروحة

Lebanon 24
06-12-2021 | 05:44
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غرّد النائب ميشال ضاهر، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"تم إسقاط قانون الكابيتال كونترول بصيغته المطروحة في اللجان النيابية المشتركة".
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الكابيتال كونترول

ميشال ضاهر

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