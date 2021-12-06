بيانٌ هام من "الضمان" بشأن الرواتب في المؤسسات.. هذا ما جاء فيه

صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، البيان الآتي:

"إن تدهور سعر صرف العملة الوطنيّة مقابل الدولار الأميركي، الذي تشهده البلاد منذ ما يقارب السنتين، أثّر سلباً على مفاصل حياة المواطن اللبناني كافّة، لاسيّما لجهة الرواتب والأجور التي فقدت قيمتها بشكل شبه كامل، الأمر الذي دفع بعض المؤسسات التي صمدت ولم تقفل أو تصرف عمّالها الى صرف مبالغ إضافية على الرواتب تحت مسمّى مساعدات اجتماعية".

وأضاف البيان: "وتبيّن من خلال معالجة التصاريح الاسمية السنوية العائدة للأعوام 2018 و2019 والمقدّمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل أصحاب العمل، أنّ 54% من الأجراء مصرّح عنهم برواتب تقل عن المليون ومئة ألف ل.ل. شهريًّا، ما يعدّ بدل أتعاب غير واقعي ولا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة المتضخّمة.