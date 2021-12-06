حميه: خلاف السياسة تنوع الآراء تعدد الانتماءات.. لا ضير في ذلك فالتنوع غنى

غرد وزير الاشغال علي حميه عبر حسابه على "تويتر" قائلاً": "من ديرالأحمر إلى كل لبنان: خلاف السياسة ، تنوع الآراء، تعدد الانتماءات .. لا ضير في ذلك فالتنوع غنىأما العيش المشترك فهو يزدان بالتسابق لخدمة الناس ، والذي هو شرف لنا جميعا لا بل هو تجسيد لرسالة المحبة، رسالة الإنجيل والقرآن معا".