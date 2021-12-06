لبنان

حميه: خلاف السياسة تنوع الآراء تعدد الانتماءات.. لا ضير في ذلك فالتنوع غنى

Lebanon 24
06-12-2021 | 06:10
A-
A+
Doc-P-894047-637743930031876125.jpg
Doc-P-894047-637743930031876125.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 غرد وزير الاشغال علي حميه عبر حسابه على "تويتر" قائلاً": "من ديرالأحمر إلى كل لبنان: خلاف السياسة ، تنوع الآراء، تعدد الانتماءات .. لا ضير في ذلك فالتنوع غنى 
أما العيش المشترك فهو يزدان بالتسابق لخدمة الناس ، والذي هو شرف لنا جميعا لا بل هو تجسيد لرسالة المحبة، رسالة الإنجيل والقرآن معا".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-12-06
04:41 | 2021-12-06
05:36 | 2021-12-06
08:41 | 2021-12-06
08:33 | 2021-12-06
08:29 | 2021-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website