هذا ما أكّده بري عن "الكابيتال كونترول" وحفظ حقوق المودعين

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة أن يتضمن أي قانون يتعلق بـ"الكابيتال كونترول" بداية حفظ حقوق المودعين قبل أي بحث آخر، وهذا الموقف كان قد أكد عليه رئيس المجلس منذ أن توقفت المصارف اللبنانية عن الدفع للمودعين وذلك في جلسة كانت قد عقدت في القصر الجمهوري بحضور حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف اثناء حكومة الرئيس حسان دياب وبرئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.