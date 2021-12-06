لبنان

ما جديد ملف الأستاذ المتّهم بـ"التحرش" في ثانوية بطرابلس؟

Lebanon 24
06-12-2021 | 06:16
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كشفت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أن وزارة التربية فتحت تحقيقاً فورياً في ملف الأستاذ المتّهم بالتحرش في ثانوية جورج صرّاف في أبي سمراء - طرابلس.
 
وأشارت معلومات "الجديد" إلى أنّ فريقاً من الوزارة قصد الثانوية، واستمع إلى إفادات بعض الطالبات هُناك، كما تمّت معاينة هواتفهنّ. 
 
وكانت إحدى الطالبات نشرت، يوم أمس، عبر صفحتها على "فيسبوك"، المضايقات التي تعرضت لها من قبل المدرس "م.س."، مما فتح الباب أمام سيلٍ كبير من التعليقات لطالبات طالتهنّ مضايقات من الأستاذ المذكور.
 
وصباح اليوم، نفذ حشدٌ من الأهالي والطلاب اعتصاماً أمام مبنى الثانوية تضامناً مع الفتيات اللواتي اشتكين من تحرّش الأستاذ بِهنّ، وفق ما أفاد مندوب "لبنان24" في طرابلس.
 
ووفقاً للوكالة الوطنيّة للإعلام، فقد دخل المُعتصمون إلى غرفة المدير مُطالبين بالتحقيق مع الأستاذ وطرده من المدرسة. 
 
كذلك، طالب الأهالي بـ"التحقيق مع مدير المدرسة لأنه لم يتجاوب مع كل الشكاوى التي تقدمت بها الطالبات ضد المُدرّس المُشار إليه".
 


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