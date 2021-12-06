أمل: جلسة الثلاثاء النيابية تلامس اهتمامات المواطنين

صادر عن المكتب السياسي لحركة أمل البيان التالي:

عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والإجتماعية، وبعد الإجتماع صدر البيان التالي:أولاً: يجدد المكتب السياسي لحركة أمل المطالبة بتحرير أموال المودعين، والإفراج عن أرزاقهم، رافضاً أية امكانية لإحتواء الأزمة المالية من خلال محاولات البعض وضع اليد على هذه الودائع، ويعتبر أن ودائع الناس في المصارف هي من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرفٍ من الظروف.ويؤكد أن الأساس في هذا الملف هو حماية حقوق الناس وجنى عمرهم.ثانيـاً: يرى المكتب السياسي في حركة أمل أن جلسة الثلاثاء التشريعية التي دعا إليها دولة رئيس مجلس النواب الأخ الاستاذ نبيه بري، المتضمنة العديد من البنود تلامس اهتمامات المواطنين في حياتهم ومعيشتهم، وفي مقدمتها البطاقة التمويلية وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء، وتمديد العمل بالقانون 237، بتعليق كافة أنواع المُهل وتقسيط الديون، وتسوية مخالفات البناء، والمضاربات غيـر المشروعة، وتشـديد العقوبــة علـى جـرائم الإحتكــار، إضافــة إلى إلـزام المصارف بتحويـل مبلـغ (عشرة الآف) دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للطلاب اللبنانيين في الخارج عن العام الدراسي 2021- 2022، إضافة إلى قضايا تربوية أساسية.