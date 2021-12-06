نقابة محرري الصحافة.. جوزف القصيفي نقيبا بالاجماع لثلاث سنوات

صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:"على ضوء المادة 38 من النظام الداخلي، التأم مجلس النقابة المنتخب برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وانتخب بالإجماع الاستاذ جوزف القصيفي نقيبا لمدة ثلاث سنوات.بعد ذلك، ترأس النقيب القصيفي الجلسة ودعا الى إنتخاب هيئة مكتب المجلس ففاز بالإجماع كل من:- غسان ريفي نائبا للنقيب لمدة سنة ونصف السنة ( نصف الولاية الأول)صلاح تقي الدين نائبا للنقيب لنصف الولاية الثاني.- جورج شاهين أمينا للسر.- علي يوسف أمينا للصندوق.- واصف عواضة مديراً للعلاقات العامة والإعلام.- كما أنتخب المجلس مجلسا تأديبيا للنقابة برئاسة صلاح تقي الدين وعضوية وليد عبود وهنادي السمرة، وفقا للمادة العاشرة من النظام الداخلي.وفي ختام الجلسة أعلن النقيب القصيفي أن المجلس سيعقد خلوة قريبة لإعداد برنامج عمل للمرحلة المقبلة، وتمنى على أعضاء المجلس إعداد اقتراحاتهم في هذا المجال.