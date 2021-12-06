لبنان

المولوي: سنقوم باجراءات عمليّة حول كل ما يمكن أن يهدّد علاقتنا بالدول العربيّة

Lebanon 24
06-12-2021 | 06:19
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قال وزير الداخليّة والبلديات بسّام المولوي عقب اجتماعٍ وزاري - اقتصادي في السراي الحكومي، اليوم الإثنين، إنه "تمت متابعة موضوع التصدير إلى المملكة العربيّة السعودية"، وأضاف: "سنقوم باجراءات عمليّة حول كل ما يمكن أن يهدّد علاقتنا مع الدول العربية، ووزير الصناعة جورج بوشكيان أيضاً شدد بدوره على هذه الخطوة". 
 
 
وكان الاجتماع الوزاري - الاقتصادي عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وحضره وزراء: الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية بسام مولوي، الخارجية عبدالله بو حبيب، الزراعة عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان، مدير عام الجمارك ريمون خوري، الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير، وإتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية.
 
 
وفي كلمة له أمام الصحافيين، قال المولوي: "المطلوب منا جميعاً أن نقوم بإجراءات سريعة لضبط الحدود وكل المعابر، وعلينا أن نصل إلى نتيجة في موضوع التهريب الذي يحصل عبر لبنان وسنكشف عن عمليات تهريب حصلت". 
 

وأعلنَ وزير الداخلية أنه "جرى احباطُ عملية تهريب أوّل من أمس"، مشيراً إلى أنه "تمّ توقيف عدد من المهربين وضبط كميّات من الممنوعات". 
 
 
 
 
 

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