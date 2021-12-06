لبنان

بالجرم المشهود.. توقيف شخصين اثناء نقلهما مسروقات في هذه المنطقة

Lebanon 24
06-12-2021 | 06:51
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: 

"حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة عديدة ضمن قضاء الشوف، وبخاصة في بلدة كفرنبرخ وجوارها.
نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكنت بتاريخ 26-11-2021 من توقيف كل من:
- ج. ن. (من مواليد عام 2003، سوري)
- م. م. (من مواليد عام 2003، سوري) 
 بالجرم المشهود أثناء نقلهما مسروقات على متن "بيك أب"، جرى ضبطها. 
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وبقيامهما بعمليات سرقة عدة بالاشتراك مع آخرين . تم تعميم بلاغات بحث وتحر بحقهم ، كما ضبطت قسم من المسروقات داخل مكان إقامة (م. م.).
 وسلمت بعض من المضبوطات إلى اصحابها، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص".
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